«Барыс» вырвал победу в матче с «Амуром»

«Барыс» на выезде обыграл «Амур» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Роман Старченко, Эрик Тангрэди и Никита Михайлис. У хозяев шайбу забросил Игорь Руденков.

«Барыс» набрал шесть очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Амура» одно очко и последнее место

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Руденков — 2 (бол.), 21:13 — 1:0. Старченко — 1 (бол., Шалапов), 27:09 — 1:1. Тангрэди — 1 (бол., Старченко, Маклюков), 55:48 — 1:2. Михайлис — 2 (п.в.), 59:13 — 1:3.

Вратари: Лангхамер (58:41 — 59:13) — Паскуале.

Штраф: 10 — 22.

Броски: 33 (9+14+10) — 29 (6+12+11).

Судьи: Лаврентьев, Щенев.

11 сентября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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