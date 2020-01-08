«Барыс» выиграл у «Нефтехимика», Найт набрал два очка

«Нефтехимик» в Нижнекамске проиграл «Барысу» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев по разу отличились нападающие Никита Михайлис, Корбан Найт, Аркадий Шестаков и защитники Даррен Диц, Атте Охтамаа.

Найт, Шестаков и Михайлис набрали по два очка в этой игре.

У «Нефтехимика» единственную шайбу в ворота соперника забросил форвард Арсен Хисамутдинов.

«Барыс» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» — 44 балла и 10-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы: Дитц — 8 (бол., Найт, Виделль), 20:30 — 0:1. Хисамутдинов — 1 (бол., Захарчук, Шарипзянов), 30:24 — 1:1. Шестаков — 6 (Валк, Маклюков), 34:11 — 1:2. Охтамаа — 4 (Михайлис, Шестаков), 36:06 — 1:3. Найт — 14 (буллит), 41:13 — 1:4. Михайлис — 10 (Сагадеев), 50:12 — 1:5.

Вратари: Шарыченков — Паскуале.

Штраф: 10 — 33.

Броски: 34 (11+9+14) — 27 (14+7+6).

Судьи: Оскирко, Юдаков.

8 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 2729 зрителей.