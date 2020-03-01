«Барыс» всухую победил «Металлург»

«Барыс» и «Металлург» открыли розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина-2020. В первом матче, который прошел в Казахстане, «Барыс» одержал победу со счетом 4:0.

Таким образом, команда из Нур-Султана вышла вперед в серии — 1:0.

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1/4 финала конференций

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Валк — 1 (бол., Михайлис), 13:37 — 1:0. Охтамаа — 1 (Сведберг), 28:53 — 2:0. Пакаринен — 1 (п.в., Виделль), 57:48 — 3:0. Дитц — 1 (бол., Михайлис), 59:12 — 4:0.

Вратари: Паскуале — Кошечкин (57:40 — 57:48, 58:08 — 59:00).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 36 (11+12+13) — 34 (9+13+12).

Судьи: Гашилов, Раводин.

1 марта. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

Счет в серии — 1:0.