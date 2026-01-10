«Барыс» внес нападающего Савицкого в список травмированных
«Барыс» внес нападающего и капитана Кирилла Савицкого в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.
Характер травмы хоккеиста не уточняется.
30-летний Савицкий в этом сезоне провел 39 матчей, в которых набрал 13 (4+9) очков.
«Барыс» с 36 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Сегодня, 10 января, казахстанский клуб в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». Начало в 14.30 по московскому времени.
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|10
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|8
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|7
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|19
|7
|12
|20
|8
|СКА
|19
|9
|10
|19
|9
|Динамо М
|22
|7
|15
|19
|10
|Сочи
|19
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|11
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|2
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|9
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2.11
|28.10
|19:00
|Ак Барс – Авангард
|- : -
|28.10
|19:10
|Динамо Мн – Барыс
|- : -
|28.10
|19:30
|Динамо М – Амур
|- : -
|28.10
|19:30
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|- : -
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