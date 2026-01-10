«Барыс» внес нападающего Савицкого в список травмированных

«Барыс» внес нападающего и капитана Кирилла Савицкого в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Характер травмы хоккеиста не уточняется.

30-летний Савицкий в этом сезоне провел 39 матчей, в которых набрал 13 (4+9) очков.

«Барыс» с 36 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Сегодня, 10 января, казахстанский клуб в Уфе сыграет с «Салаватом Юлаевым». Начало в 14.30 по московскому времени.