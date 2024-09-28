«Барыс» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

28 сентября «Барыс» и «Витязь» сыграли в матче в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Встреча в Астане завершилась победой гостей 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

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