«Барыс» в серии буллитов одержал волевую победу над «Салаватом»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Салават Юлаев» в овертайме — 3:2. По ходу матча команда из Нур-Султана уступала 0:2 после точных бросков Мухамадуллина и Алексеева. В третье периоде Мусоров и Диц сравняли счет, а на 25-й секунде овертайма Старченко принес «Барысу» победу.

После данного успеха «Барыс» поднялся на девятое место на «Востоке», уфимцы же остались четвертыми.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Мухамадуллин — 2 (Кугрышев, Воробьев), 23:35 — 1:0. Алексеев — 1 (Маннинен), 32:31 — 2:0. Мусоров — 1 (Гренц), 41:21 — 2:1. Дитц — 6 (Виделль, Валк), 48:14 — 2:2. Старченко — 3 (бол., Виделль, Дитц), 60:25 — 2:3.

Вратари: Метсола — Ортио.

Штраф: 4 — 29.

Броски: 26 (8+12+6+0) — 25 (6+7+11+1).

Судьи: Акузовский, Кулаков.

12 октября. Уфа. «Уфа-Арена».