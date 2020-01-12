«Барыс» в овертайме победил «Локомотив»
«Барыс» в овертайме победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3.
В составе победителей отличись Никита Михайлис, Корбан Найт, Дастин Бойд и Антон Сагадеев. За «Локомотив» шайбы забросили Антон Ландер, Рушан Рафиков и Стефан Да Коста.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Михайлис — 11 (Шестаков, Блэкер), 7:58 — 1:0. Найт — 15 (Охтамаа, Виделль), 19:59 — 2:0. Ландер — 14, 20:23 — 2:1. Бойд — 7 (бол., Михайлис, Блэкер), 30:54 — 3:1. Рафиков — 8 (Пяярви-Свенссон), 31:43 — 3:2. Да Коста — 10 (бол., Ландер), 45:44 — 3:3. Сагадеев — 5 (Гурков, Старченко), 62:20 — 4:3.
Вратари: Карлссон — Лазушин.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 32 (9+12+10+1) — 37 (14+13+10+0).
Судьи: Бондарь, Морозов.
12 января. Нур-Султан. «Барыс-Арена».