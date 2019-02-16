"Барыс" в овертайме победил "Авангард"

"Барыс" обыграл "Авангард" в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Андре Петерссон.

"Барыс" занимает 2-е место в Восточной конференции, имея в активе 85 очков. "Авангард" с 80 баллами занимает 3-ю строчку.

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"Барыс" (Астана) - "Авангард" (Омск) - 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Сведберг - 3 (Петерссон, Бойд), 11:37 - 1:0. Пивцакин - 4 (Бек, Столберг), 48:19 - 1:1. Петерссон - 23 (Дитц), 62:42 - 2:1.

Вратари: Карлссон - Бобков.

Штраф: 13 - 9.

Броски: 32 (12+7+12+1) - 46 (11+19+14+2).

Судьи: Оскирко, Франо.

16 февраля. Астана. "Барыс-Арена".

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