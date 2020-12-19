«Барыс» в овертайме обыграл «Куньлунь»
19:11
«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях в овертайме обыграл «Куньлунь» со счетом 2:1. Победный гол забил Даррен Диц.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Шинкарук — 10, 17:28 — 1:0. С-т Данияр — 1 (Валк, Виделль), 51:53 — 1:1. Дитц — 11, 61:30 — 1:2.
Вратари: Смит — Карлссон.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 23 (6+12+4+1) — 41 (8+8+24+1).
Судьи: Ансонс, Одиньш.
19 декабря. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
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