«Барыс» в овертайме обыграл «Куньлунь»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях в овертайме обыграл «Куньлунь» со счетом 2:1. Победный гол забил Даррен Диц.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Шинкарук — 10, 17:28 — 1:0. С-т Данияр — 1 (Валк, Виделль), 51:53 — 1:1. Дитц — 11, 61:30 — 1:2.

Вратари: Смит — Карлссон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (6+12+4+1) — 41 (8+8+24+1).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

19 декабря. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».