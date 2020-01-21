«Барыс» в гостях обыграл «Йокерит»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Йокерит» со счетом 5:1.

Для клуба из Астаны это четвертая победа подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Найт — 17 (Дитц, Виделль), 3:14 — 0:1. Йоэнсуу — 12 (Регин, Лехтонен), 19:12 — 1:1. Михайлис — 12 (Валк), 25:22 — 1:2. Шестаков — 9 (Валк, Блэкер), 54:15 — 1:3. Виделль — 7 (п.в., Паскуале), 57:09 — 1:4. Бойд — 10 (Акользин), 59:54 — 1:5.

Вратари: Калниньш (56:02 — 57:09) — Паскуале.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 20 (9+5+6) — 25 (9+7+9).

Судьи: Васильев, Юдаков.

21 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».