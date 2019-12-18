«Барыс» в гостях обыграл «Торпедо»

«Торпедо» уступило «Барысу» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Корбэн Найт, который сделал дубль, Егор Петухов и Дмитрий Шевченко.

Казахстанский клуб набрал 48 очков и занимает третье место на Востоке. У «Торпедо» 42 очка и восьмое место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы: Найт — 10 (Метальников, Дитц), 21:05 — 0:1. Петухов — 2 (Сагадеев), 45:59 — 0:2. Шевченко — 2 (Бойд, Охтамаа), 47:22 — 0:3. Найт — 11 (Виделль), 55:02 — 0:4.

Вратари: Тихомиров — Карлссон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (13+9+13) — 31 (6+14+11).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

18 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».