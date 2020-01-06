«Барыс» в гостях обыграл «Авангард»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Петухов — 3 (Метальников, Сагадеев), 3:07 — 0:1. Клинкхаммер — 9 (Макмиллан, Пьянов), 12:59 — 1:1. Михайлис — 8 (Блэкер, Валк), 28:52 — 1:2. Макмиллан — 11 (бол., Бек, Шумаков), 31:54 — 2:2. Михайлис — 9 (Блэкер), 58:13 — 2:3.

Вратари: Бобков (58:31) — Паскуале.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 40 (12+13+15) — 22 (6+11+5).

Судьи: Франо, Хрибик.

6 января. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».