«Барыс» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» на выезде переиграл «Барыс» во втором матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 5:3. В предыдущей встрече победа также осталась за челябинской командой (3:2).

«Тактор» набрал 52 очка и удерживает лидерство в Восточной конференции, «Барыс» с 23 очками занимает 11-е место.