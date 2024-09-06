«Барыс» — «Тракторь»: видеообзор матча КХЛ
«Трактор» в гостях обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.
Видео лучших моментов игры «Барыс» — «Трактор» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.
В следующем матче челябинский клуб 8 сентября сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым». «Барыс» 9-го числа примет «Амур».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|3
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|4
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|5
|Адмирал
|1
|1
|0
|2
|6
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|2
|7
|Нефтехимик
|2
|1
|1
|2
|8
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|9
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|10
|Лада
|1
|0
|1
|0
|11
|Амур
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|3
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|4
|Спартак
|1
|1
|0
|2
|5
|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|6
|СКА
|1
|0
|1
|1
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
|6.09
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|4 : 2
|6.09
|17:00
|
Барыс – Трактор
|1 : 4
|6.09
|17:00
|
Автомобилист – Сибирь
|4 : 0
|6.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Адмирал
|- : -
|6.09
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
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