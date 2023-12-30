«Барыс» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» в домашнем матче обыграл «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов этой встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этого матча «Барыс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 37 очков. «Трактор» находится на 5 строчке на Востоке (55 баллов).

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