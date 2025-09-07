«Барыс» и «Трактор» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 7 сентября. Матч пройдет на льду «Барыс Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Барыс» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Челябинске транслировать игру будет телеканал ОТВ. Начнется эфир в 16.20 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Барыс» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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