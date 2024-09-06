«Барыс» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Барыс» и «Трактор» проведут в пятницу матч чемпионата КХЛ
«Барыс» встретится с «Трактором» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 6 сентября. Игра пройдет на «Барыс Арене» в Астане, начало — в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «КХЛ», трансляция начнется за 15 минут до старта игры. Также встречу можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).
Основные события игры «Барыс» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
На старте регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» уступил «Нефтехимику» (1:2 ОТ), а «Трактор» проиграл «Автомобилисту» (2:3).
В сезоне-2023/24 «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина и уступил «Локомотиву» (0-4 в серии), а «Барыс» не вышел в плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|2
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|3
|Адмирал
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|2
|6
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|2
|7
|Барыс
|1
|0
|1
|1
|8
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|9
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|10
|Ак Барс
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Амур
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|3
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|4
|Спартак
|1
|1
|0
|2
|5
|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|6
|СКА
|1
|0
|1
|1
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
|6.09
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|6.09
|17:00
|
Барыс – Трактор
|- : -
|6.09
|17:00
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Адмирал
|- : -
|6.09
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
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