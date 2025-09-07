«Трактор» в овертайме проиграл «Барысу»

«Трактор» на выезде уступил «Барысу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.

Дебютную шайбу за челябинцев забросил Джошуа Ливо. Еще по голу на счету Михаила Горюнова-Рольгизера и Пьеррика Дюбе.

У хозяев отличились Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий и Тайс Томпсон. В овертайме победную шайбу забросил Райли Уолш.

В следующем матче «Трактор» 9 сентября в гостях встретится с «Нефтехимиком». «Барыс» в этот же день дома примет «Амур».

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«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Ливо — 1 (бол., Гросс, Дер-Аргучинцев), 5:37 — 0:1. Шайхмедденов — 1 (Мухаметов), 8:09 — 1:1. Савицкий — 1 (бол., Кайыржан, Шайхмедденов), 32:08 — 2:1. Горюнов-Рольгизер — 1 (Ливо, Коромыслов), 36:16 — 2:2. Томпсон — 1 (Веккионе, Галимов), 52:42 — 3:2. Дюбе — 2 (Дер-Аргучинцев, Ливо), 57:31 — 3:3. Уолш — 1 (бол., Мэсси, Морелли), 60:15 — 4:3.

Вратари: Шутов — Мыльников (57:10 — 57:31).

Штраф: 14 — 22.

Броски: 46 (20+13+10+3) — 30 (5+15+10+0).

Судьи: Гамалей, Дударов.

7 сентября. Астана. Барыс-Арена. 10160 зрителей.