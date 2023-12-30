«Барыс» дома разгромил «Трактор»

«Барыс» в домашнем матче обыграл «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 5:1.

У победителей зайбы забросили Аркадий Шестаков, оформивший дубль и сделавший результативную передачу, Давид Скленичка, Рудольф Червены и Энтони Камара. В активе последнего также голевой пас. Роман Старченко сделал две результативные передачи.

У гостей единственную шайбу забросил Никита Сошников.

После этого матча «Барыс» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 37 очков. «Трактор» находится на 5 строчке на Востоке (55 баллов).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: Шестаков — 9 (мен., Оберг), 8:18 — 1:0. Скленичка — 6 (бол., Шестаков), 9:24 — 2:0. Червены — 4 (Камара), 16:39 — 3:0. Камара — 10 (бол., Старченко, Рымарев), 23:12 — 4:0. Сошников — 7 (бол., Дер-Аргучинцев, Бурдасов), 48:12 — 4:1. Шестаков — 10 (Старченко), 51:18 — 5:1.

Вратари: Паскуале — Мыльников (Фукале, 20:00).

Штраф: 20 — 15.

Броски: 29 (15+10+4) — 26 (7+8+11).

Судьи: Кочетов, Наумов.

30 декабря. Астана. Барыс-Арена. 9491 зритель.