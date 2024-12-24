«Трактор» победил «Барыс» во втором матче подряд

«Трактор» одержал победу над «Барысом» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

У челябинского клуба голами отметились Егор Попов, Семен Дер-Аргучинцев, Остап Сафин, а также Виталий Кравцов и Максим Шабанов, записавшие на свой счет еще по результативной передаче. Андрей Светлаков набрал два (0+2) очка в этой игре. За клуб из Астаны шайбы забросили Кирилл Савицкий, Станислав Бочаров и Антон Бурдасов.

Команды провели друг против друга вторую встречу подряд. В матче, состоявшемся 21 декабря, победа также осталась за «Трактором» (3:2).

«Трактор» набрал 52 очка за 38 матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (23 очка после 40 игр) идет на 11-й позиции.