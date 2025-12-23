«Трактор» победил «Барыс» и прервал серию из пяти поражений

«Трактор» одержал победу над «Барысом» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

У гостей результативной передачей отметился Максим Джиошвили, который дебютировал за челябинцев после обмена из московского «Динамо» 20 декабря. По одной шайбе забросили Логан Дэй и Михаил Горюнов-Рольгизер.

«Трактор» прервал серию из пяти поражений. Клуб набрал 37 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 34 очками — на восьмой строчке.