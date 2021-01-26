«Трактор» на выезде обыграл «Барыс»

«Трактор» победил «Барыс» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Алексей Бывальцев, Сергей Калинин и Виталий Кравцов. У хозяев забивали Егор Петухов и Валерий Орехов.

«Трактор» набрал 59 очков и занимает шестое место в Восточной конференции. У «Барыса» 57 очков и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Бывальцев — 11 (Калинин, Пилут), 11:01 — 0:1. Петухов — 3 (Орехов, Старченко), 32:33 — 1:1. Калинин — 12 (Пилут), 33:04 — 1:2. Кравцов — 14 (Гика, Бэйлен), 34:02 — 1:3. Орехов — 2 (Лилья, Петухов), 51:48 — 2:3.

Вратари: Ортио (Карлссон, 20:00, 58:57) — Федотов.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (7+13+11) — 23 (10+10+3).

Судьи: Оленин, Юдаков.

26 января. Нур-Султан. «Барыс-Арена».