«Барыс» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» на выезде разгромило «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 10:1.

Видео лучших моментов игры «Барыс» — «Торпедо» опубликовано на Youtube-канале FONBET Чемпионата КХЛ.

«Торпедо» впервые в своей истории забросило 10 шайб за один матч в КХЛ. С 13 очками команда поднялась на третье место в Западной конференции. «Барыс» (5 очков) замыкает таблицу «Востока».