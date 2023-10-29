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Сегодня, 16:05

Гол и передача Фирстова принесли «Торпедо» победу над «Барысом» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» на выезде обыграло «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу нижегородцам принесли гол и передача Владислава Фирстова. Еще одну шайбу забросил Егор Виноградов.

За «Барыс» отличился Батырлан Муратов.

«Торпедо» (32 очка) после 24 игр занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Барыс» (21) идет 11-м на «Востоке» после 25 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Фирстов — 7 (Орлов, Марин), 15:34 — 0:1. Виноградов — 1 (Фирстов), 26:40 — 0:2. Муратов — 3 (Савицкий), 43:49 — 1:2.

Вратари: Шутов — Гуска.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 23 (2+6+15) — 29 (7+15+7).

Судьи: Васильев, Ромасько.

29 октября. Астана. Барыс-Арена. 6529 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 Металлург Мг 25 14 11 32
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4 Автомобилист 24 13 11 28
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6 Авангард 23 12 11 27
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9 Амур 23 9 14 24
10 Нефтехимик 22 9 13 23
11 Барыс 25 7 18 21
12 Адмирал 21 6 15 15
Западная конференция И В П О
1 Спартак 24 16 8 34
2 Динамо М 23 16 7 33
3 Торпедо 24 15 9 32
4 Локомотив 23 15 8 31
5 ЦСКА 24 13 11 28
6 Сочи 22 12 10 25
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8 СКА 22 12 10 24
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