Гол и передача Фирстова принесли «Торпедо» победу над «Барысом» в КХЛ
«Торпедо» на выезде обыграло «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу нижегородцам принесли гол и передача Владислава Фирстова. Еще одну шайбу забросил Егор Виноградов.
За «Барыс» отличился Батырлан Муратов.
«Торпедо» (32 очка) после 24 игр занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Барыс» (21) идет 11-м на «Востоке» после 25 матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Фирстов — 7 (Орлов, Марин), 15:34 — 0:1. Виноградов — 1 (Фирстов), 26:40 — 0:2. Муратов — 3 (Савицкий), 43:49 — 1:2.
Вратари: Шутов — Гуска.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 23 (2+6+15) — 29 (7+15+7).
Судьи: Васильев, Ромасько.
29 октября. Астана. Барыс-Арена. 6529 зрителей.
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|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
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|11
|32
|2
|Ак Барс
|22
|15
|7
|32
|3
|Лада
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|13
|12
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|Автомобилист
|24
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|Сал. Юлаев
|23
|13
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|Авангард
|23
|12
|11
|27
|7
|Трактор
|24
|12
|12
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|8
|Сибирь
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|11
|12
|25
|9
|Амур
|23
|9
|14
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|10
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|23
|11
|Барыс
|25
|7
|18
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
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|1
|Спартак
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|8
|34
|2
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|23
|16
|7
|33
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|21
|8
|13
|20
|10
|Куньлунь РС
|26
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1.11
2.11
3.11
|29.10
|14:00
|
Барыс – Торпедо
|1 : 2
|29.10
|14:00
|
Авангард – Динамо Мн
|3 : 4
|29.10
|15:00
|
Трактор – Куньлунь РС
|- : -
|29.10
|16:00
|
Лада – Металлург Мг
|- : -
|29.10
|17:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -
|29.10
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
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