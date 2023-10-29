«Барыс» и «Торпедо» в воскресенье, 29 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Барыс-Арене» в Астане. Начало — 14.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Барыс» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барыс» набрал 21 очко и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Торпедо» 30 баллов, команда находится на 4-м месте Западной конференции.

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