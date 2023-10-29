«Барыс» — «Торпедо»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Барыс» — «Торпедо» начнется в 14.00 мск
«Барыс» и «Торпедо» в воскресенье, 29 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Барыс-Арене» в Астане. Начало — 14.00 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Барыс» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Барыс» набрал 21 очко и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Торпедо» 30 баллов, команда находится на 4-м месте Западной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|14
|11
|32
|2
|Ак Барс
|22
|15
|7
|32
|3
|Лада
|25
|13
|12
|31
|4
|Автомобилист
|24
|13
|11
|28
|5
|Сал. Юлаев
|23
|13
|10
|27
|6
|Авангард
|22
|12
|10
|27
|7
|Трактор
|24
|12
|12
|26
|8
|Сибирь
|23
|11
|12
|25
|9
|Амур
|23
|9
|14
|24
|10
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|23
|11
|Барыс
|24
|7
|17
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Динамо М
|23
|16
|7
|33
|3
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|4
|Торпедо
|23
|14
|9
|30
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|СКА
|22
|12
|10
|24
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|23
|9
|Северсталь
|21
|8
|13
|20
|10
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|19
|11
|Витязь
|24
|7
|17
|16
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
|29.10
|14:00
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|29.10
|14:00
|
Авангард – Динамо Мн
|- : -
|29.10
|15:00
|
Трактор – Куньлунь РС
|- : -
|29.10
|16:00
|
Лада – Металлург Мг
|- : -
|29.10
|17:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -
|29.10
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
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