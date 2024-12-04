«Спартак» — «Барыс»: видеообзор матча

«Спартак» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2

«Спартак» с 48 очками после 34 матчей сохраняет вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» потерпел шестое поражение подряд и располагается на 11-й позиции на «Востоке» (21 балл в 34 играх).