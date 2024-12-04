«Барыс» и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 3 декабря, на льду «Барыс-Арены» в Астане. Стартовое вбрасывание — в 17.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру можно смотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Для жителей Казахстана игры КХЛ показывает канал «Qazsport».

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В сезоне КХЛ-2024/25 «Барыс» провел 33 матча и набрал 21 очко, в воскресенье астанинцы уступили ЦСКА (1:3) и продлили серию поражений до пяти матчей. У «Спартака» — 33 игры и 46 очков, красно-белые в понедельник обыграли по буллитам «Автомобилист» (5:4 Б).