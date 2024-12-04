«Спартак» нанес «Барысу» шестое поражение подряд
«Спартак» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
Голы красно-белых забили Ансель Галимов, Адам Ружичка, Даниил Орлов и Александр Беляев, на счету которого также результативная передача. У клуба из Астаны по два (1+1) очка набрали Антон Бурдасов и Алихан Омирбеков.
«Спартак» с 48 очками после 34 матчей сохраняет вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» потерпел шестое поражение подряд и располагается на 11-й позиции на «Востоке» (21 балл в 34 играх).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Спартак» — 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Голы: Ружичка — 13 (Беляев, Мальцев), 21:36 — 0:1. Галимов — 3 (Чайковски, Зайцев), 28:56 — 0:2. Беляев — 5 (бол., Пашин, Вишневский), 33:31 — 0:3. Бурдасов — 6 (бол., Николишин, Омирбеков), 46:31 — 1:3. Омирбеков — 6 (бол., Бурдасов, Бекетаев), 47:50 — 2:3. Орлов — 2 (п.в.), 59:43 — 2:4.
Вратари: Шутов — Рибар.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 40 (6+17+17) — 30 (12+11+7).
Судьи: Белов, Соин.
4 декабря. Астана. Барыс-Арена. 4345 зрителей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|35
|28
|7
|58
|2
|Спартак
|34
|22
|12
|48
|3
|Динамо М
|33
|20
|13
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|32
|18
|14
|36
|7
|Динамо Мн
|33
|16
|17
|36
|8
|Торпедо
|32
|15
|17
|35
|9
|Витязь
|32
|14
|18
|31
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|32
|11
|21
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|33
|21
|12
|46
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|31
|19
|12
|42
|4
|Ак Барс
|30
|20
|10
|41
|5
|Металлург Мг
|34
|18
|16
|38
|6
|Адмирал
|35
|16
|19
|37
|7
|Нефтехимик
|34
|12
|22
|33
|8
|Лада
|31
|13
|18
|31
|9
|Авангард
|32
|14
|18
|30
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|21
|12
|Амур
|33
|7
|26
|18
|4.12
|12:00
|
Амур – Локомотив
|3 : 4 ОТ
|4.12
|12:30
|
Адмирал – Динамо Мн
|4 : 0
|4.12
|16:30
|
Авангард – Сочи
|6 : 0
|4.12
|17:00
|
Барыс – Спартак
|2 : 4
|4.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Нефтехимик
|- : -
|4.12
|19:30
|
Витязь – ЦСКА
|- : -