«Спартак» нанес «Барысу» шестое поражение подряд

«Спартак» на выезде победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Голы красно-белых забили Ансель Галимов, Адам Ружичка, Даниил Орлов и Александр Беляев, на счету которого также результативная передача. У клуба из Астаны по два (1+1) очка набрали Антон Бурдасов и Алихан Омирбеков.

«Спартак» с 48 очками после 34 матчей сохраняет вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» потерпел шестое поражение подряд и располагается на 11-й позиции на «Востоке» (21 балл в 34 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Спартак» — 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Голы: Ружичка — 13 (Беляев, Мальцев), 21:36 — 0:1. Галимов — 3 (Чайковски, Зайцев), 28:56 — 0:2. Беляев — 5 (бол., Пашин, Вишневский), 33:31 — 0:3. Бурдасов — 6 (бол., Николишин, Омирбеков), 46:31 — 1:3. Омирбеков — 6 (бол., Бурдасов, Бекетаев), 47:50 — 2:3. Орлов — 2 (п.в.), 59:43 — 2:4.

Вратари: Шутов — Рибар.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 40 (6+17+17) — 30 (12+11+7).

Судьи: Белов, Соин.

4 декабря. Астана. Барыс-Арена. 4345 зрителей