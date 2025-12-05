«Барыс» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Барыс» и «Спартак» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Барыс» и «Спартак» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 5 декабря. Игра пройдет на «Барыс-Арене» в Астане и начнется в 17.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Барыс» — «Спартак» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 декабря, 17:30. Барыс-Арена (Астана) Барыс Спартак

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания.

Обе команды провели по 33 игры в регулярном чемпионате КХЛ-2025/26: «Барыс» набрал 27 очков, «Спартак» — 39. В предыдущем матче этого сезона оба клуба встречались с «Сибирью»: астанчане потерпели поражение со счетом 1:4, а москвичи оформили волевую победу — 7:6ОТ.