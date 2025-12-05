«Барыс» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Барыс» и «Спартак» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Барыс» и «Спартак» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 5 декабря. Игра пройдет на «Барыс-Арене» в Астане и начнется в 17.30 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры «Барыс» — «Спартак» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания.
Обе команды провели по 33 игры в регулярном чемпионате КХЛ-2025/26: «Барыс» набрал 27 очков, «Спартак» — 39. В предыдущем матче этого сезона оба клуба встречались с «Сибирью»: астанчане потерпели поражение со счетом 1:4, а москвичи оформили волевую победу — 7:6ОТ.
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|6
|3
|13
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|Барыс
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|Авангард
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|4
|4
|8
|7
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|8
|3
|5
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|2
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|9
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|4
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|7
|2
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|8
|8
|Северсталь
|8
|3
|5
|7
|9
|Шанхай Дрэгонс
|5
|3
|2
|6
|10
|Лада
|9
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|5
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|7
|1
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1.10
|26.09
|11:00
|Барыс – Нефтехимик
|3 : 6
|26.09
|14:30
|Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|26.09
|17:00
|Спартак – Автомобилист
|- : -
|26.09
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – Динамо Мн
|- : -
|26.09
|17:00
|Северсталь – Сочи
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|Динамо М – Салават Юлаев
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