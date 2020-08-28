«Барыс» сократил бюджет клуба на 15 процентов. Сезон команда начнет сезон в Нур-Султане без зрителей

Бюджет «Барыса» сокращен на 15 процентов в связи с пандемией коронавируса.

— Наш бюджет сокращен на 15 процентов в связи с пандемией. Но ничего, мы продолжаем работать, — цитирует президента клуба Бориса Иванищева РИА «Новости».

«Барыс» на старте сезона КХЛ будет проводить домашние матчи без зрителей. Клуб проведет первый матч сезона 3 сентября в Риге против местного «Динамо». Домашняя серия должна начаться 10 сентября игрой против «Куньлуня».