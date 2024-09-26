«Барыс» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» одержал победу над «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 1:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

«Барыс» набрал пять очков и остался на 12-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» продолжает замыкать квартет Запада, имея в активе четыре балла.

В следующем матче клуб из Астаны примет «Витязь», а «Сочи» сыграет в гостях с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 28 сентября.