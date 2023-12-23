«Барыс» дома в овертайме обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений и занимает последнее, 12-е метсо на «Востоке» (33 очка в 43 играх). «Сочи» находится на 10-й строчке «Запада» (33 балла в 43 матчах).