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«Барыс» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Барыс» и «Сочи» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Барыс» и «Сочи» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 21 декабря.
Фото ХК «Барыс»

«Барыс» и «Сочи» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 21 декабря. Матч пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 15.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 декабря, 15:00. Барыс-Арена (Астана)
Барыс
Сочи

Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Казахстане трансляцию можно смотреть на телеканале Qazsport (начало эфира — в 17.00 по местному времени).

Команда из Астаны набрала 34 очка в 37 матчах и занимает восьмое место в Восточной конференции. Южане с 23 очками в 33 играх идут на 11-й строчке «Запада».

Матч «Барыс» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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5 Салават Юлаев 16 8 8 17
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