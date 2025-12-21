«Барыс» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Барыс» и «Сочи» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 21 декабря
«Барыс» и «Сочи» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 21 декабря. Матч пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 15.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Казахстане трансляцию можно смотреть на телеканале Qazsport (начало эфира — в 17.00 по местному времени).
Команда из Астаны набрала 34 очка в 37 матчах и занимает восьмое место в Восточной конференции. Южане с 23 очками в 33 играх идут на 11-й строчке «Запада».
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