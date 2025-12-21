«Барыс» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Барыс» и «Сочи» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 21 декабря. Матч пройдет на льду «Барыс-Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 15.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

21 декабря, 15:00. Барыс-Арена (Астана) Барыс Сочи

Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Казахстане трансляцию можно смотреть на телеканале Qazsport (начало эфира — в 17.00 по местному времени).

Команда из Астаны набрала 34 очка в 37 матчах и занимает восьмое место в Восточной конференции. Южане с 23 очками в 33 играх идут на 11-й строчке «Запада».

Матч «Барыс» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс