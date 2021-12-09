«Барыс» дома уверенно обыграл «Сочи»

«Барыс» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1).

В составе хозяев встречи шайбы забросили Алихан Асетов, Роман Савченко, Якоб Лилья, оформивший дубль и Кирилл Савицкий. У гостей отличился Кирилл Петьков и Янис Якс.

Таким образом, «Барыс» приблизился к зоне плей-офф на Востоке. «Сочи» располагается на 10-й строчке на Западе.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Сочи» (Сочи) — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы: Петьков — 2, 4:30 — 0:1. Асетов — 3 (Морроу, Фрэттин), 9:18 — 1:1. Савченко — 1 (Савицкий, Старченко), 14:16 — 2:1. Лилья — 12 (Данияр, Валк), 29:31 — 3:1. Лилья — 13 (Алсинг, Михайлис), 39:08 — 4:1. Савицкий — 5 (Старченко, Каник), 49:57 — 5:1. Якс — 6, 59:16 — 5:2.

Вратари: Ортио — Хелльберг.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (13+10+6) — 23 (6+7+10).

Судьи: Акузовский, Щенев.

9 декабря. Нур-Султан. «Барыс Арена».