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«Барыс» — СКА: видеообзор матча КХЛ

Сергей Ярошенко

СКА в гостях переиграл «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

СКА набрал 69 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» идет 12-м на «Востоке» с 29 очками.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Салават Юлаев 6 4 2 9
3 Нефтехимик 7 4 3 9
4 Ак Барс 7 4 3 9
5 Барыс 6 4 2 8
6 Автомобилист 6 2 4 6
7 Авангард 6 3 3 6
8 Амур 5 2 3 5
9 Адмирал 6 2 4 5
10 Сибирь 7 2 5 5
11 Трактор 6 2 4 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 7 6 1 12
2 Спартак 7 5 2 10
3 СКА 6 5 1 10
4 Торпедо НН 6 4 2 8
5 Динамо М 7 4 3 8
6 Динамо Мн 6 2 4 7
7 ЦСКА 6 3 3 6
8 Лада 6 1 5 4
9 Шанхай Дрэгонс 4 2 2 4
10 Северсталь 6 1 5 3
11 Сочи 6 1 5 2
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25.09
20.09 14:00 Трактор – Авангард 2 : 1
20.09 14:30 Металлург Мг – Нефтехимик 6 : 2
20.09 14:30 Салават Юлаев – Спартак 3 : 1
20.09 17:00 Сочи – Сибирь 1 : 5
20.09 17:00 Локомотив – Барыс 0 : 5
20.09 17:10 Динамо Мн – Автомобилист 5 : 3
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