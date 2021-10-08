«Барыс» в сухую обыграл СКА в домашнем матче КХЛ
18:36
«Барыс» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
Шайбы в составе победителей забросили Мэтт Фрэттин, Никита Михайлис и Олле Альсинг.
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«Барыс» (Нур-Султан) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Фрэттин — 3 (бол., Дитц, Каник), 12:43 — 1:0. Михайлис — 6 (бол., Старченко), 14:18 — 2:0. Алсинг — 1 (п.в.), 58:55 — 3:0.
Вратари: Ортио — Аскаров (58:25 — 58:55).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 18 (6+7+5) — 24 (4+12+8).
Судьи: Бирин, Ромасько.
8 октября. Нур-Султан. Барыс-Арена.
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