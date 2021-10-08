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«Барыс» в сухую обыграл СКА в домашнем матче КХЛ

18:36
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«Барыс» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Шайбы в составе победителей забросили Мэтт Фрэттин, Никита Михайлис и Олле Альсинг.

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«Барыс» (Нур-Султан) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Фрэттин — 3 (бол., Дитц, Каник), 12:43 — 1:0. Михайлис — 6 (бол., Старченко), 14:18 — 2:0. Алсинг — 1 (п.в.), 58:55 — 3:0.

Вратари: Ортио — Аскаров (58:25 — 58:55).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 18 (6+7+5) — 24 (4+12+8).

Судьи: Бирин, Ромасько.

8 октября. Нур-Султан. Барыс-Арена.

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Александр Кравченко все материалы автора
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