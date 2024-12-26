«Барыс» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

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«Сибирь» на выезде обыграла «Барыс» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

«Сибирь» набрала 33 очка и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Барыс» идет 11-м с 23 баллами.