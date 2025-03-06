«Барыс» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

«Барыс» набрал 33 очка и занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 61 очком — на 8-й строчке.