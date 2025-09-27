«Барыс» и «Сибирь» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 27 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Барыс Арена» в Астане (Казахстан). Начало — в 15.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

27 сентября, 15:00. Барыс-Арена Барыс Сибирь

Следить за ключевыми событиями встречи «Барыс» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Новосибирске трансляция пройдет на телеканале ОТС (начало эфира — в 18.50 по местному времени).

Клуб из Астаны набрал семь очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Новосибирская команда с восемью очками идет на восьмой строчке Востока.

