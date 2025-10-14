«Барыс» — «Сибирь»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Барыс» и «Сибирь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 14 октября
«Барыс» и «Сибирь» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 14 октября. Матч пройдет на льду «Барыс Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Жители Новосибирска могут следить за игрой своей команды на телеканале ОТС (начало эфира — в 21.00 по местному времени).
Команда из Астаны набрала 13 очков в 15 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Новосибирцы с 12 очками в 13 играх идут на 10 строчке «Востока».
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
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|2
|Автомобилист
|0
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|0
|0
|3
|Адмирал
|0
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|0
|4
|Ак Барс
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|0
|0
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|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
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|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
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|0
|0
|8
|Нефтехимик
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|9
|Салават Юлаев
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|0
|0
|10
|Сибирь
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|0
|0
|11
|Трактор
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|0
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
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|2
|Динамо Мн
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|0
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|3
|Лада
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|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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10.09
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|Спартак – Торпедо НН
|- : -
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|Ак Барс – Сибирь
|- : -
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|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
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