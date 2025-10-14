«Барыс» — «Сибирь»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Барыс» и «Сибирь» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 14 октября. Матч пройдет на льду «Барыс Арены» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

14 октября, 17:00. Барыс-Арена (Астана) Барыс Сибирь

Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Жители Новосибирска могут следить за игрой своей команды на телеканале ОТС (начало эфира — в 21.00 по местному времени).

Команда из Астаны набрала 13 очков в 15 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. Новосибирцы с 12 очками в 13 играх идут на 10 строчке «Востока».

Матч «Барыс» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс