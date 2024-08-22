«Барыс» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча Кубка Блинова
«Барыс» сыграет с «Сибирью» в матче FONBET Кубка Блинова в четверг, 22 августа. Стартовое вбрасывание запланировано на 12.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажет канал «Хоккейный», трансляция начнется за 10 минут до игры.
В предсезонном турнире принимают участие «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор». Команды играют по круговой системе, матчи проходят на «G-Drive Арене» в Омске. В 2023 году победителем соревнования стал «Барыс».
Турнир в честь легендарного воспитанника омского хоккея проводится с 1982 года. Виктор Блинов дебютировал в 1962 году за омский «Спартак», затем переехал в Москву и стал игроком московского «Спартака». В его составе он выиграл чемпионат СССР, а за несколько месяцев до смерти в 1968 году стал олимпийским чемпионом.
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