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Сегодня, 16:45

«Барыс» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Барыс» сыграет с «Сибирью» в регулярном чемпионата КХЛ 26 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Егор Мартынов (ХК «Сибирь»).
Фото ХК «Сибирь»

«Барыс» на своем льду примет «Сибирь» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 26 декабря. Игра пройдет на «Барыс-Арене» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Барыс» — «Сибирь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и сайте КХЛ.

Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале Qazsport. Начнется эфир в 19.20 по местному времени. Для жителей Новосибирска трансляция будет на телеканале ОТС. Начало эфира — в 21.20 по местному времени.

Команда из Астаны в 40-ка играх набрала 23 очка и занимает 11-е место в Восточной конференции. Новосибирский клуб с 31-м очком в 35-ти встречах располагается на 10-й строчке на Востоке.

Матч «Барыс» — «Сибирь» смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Сибирь
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 40 31 9 64
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 37 23 14 53
4 Динамо М 39 23 16 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 38 22 16 48
7 Динамо Мн 38 20 18 45
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 37 16 21 36
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
11 Барыс 40 10 30 23
12 Амур 39 8 31 21
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26.12 17:00
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