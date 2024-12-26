«Барыс» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Барыс» на своем льду примет «Сибирь» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 26 декабря. Игра пройдет на «Барыс-Арене» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Барыс» — «Сибирь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и сайте КХЛ.
Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале Qazsport. Начнется эфир в 19.20 по местному времени. Для жителей Новосибирска трансляция будет на телеканале ОТС. Начало эфира — в 21.20 по местному времени.
Команда из Астаны в 40-ка играх набрала 23 очка и занимает 11-е место в Восточной конференции. Новосибирский клуб с 31-м очком в 35-ти встречах располагается на 10-й строчке на Востоке.
Матч «Барыс» — «Сибирь» смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|40
|31
|9
|64
|2
|Спартак
|37
|24
|13
|53
|3
|ЦСКА
|37
|23
|14
|53
|4
|Динамо М
|39
|23
|16
|49
|5
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|6
|СКА
|38
|22
|16
|48
|7
|Динамо Мн
|38
|20
|18
|45
|8
|Торпедо
|37
|16
|21
|39
|9
|Витязь
|37
|16
|21
|36
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|37
|12
|25
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|38
|24
|14
|52
|2
|Сал. Юлаев
|37
|25
|12
|52
|3
|Ак Барс
|36
|23
|13
|48
|4
|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|5
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|6
|Адмирал
|40
|18
|22
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|38
|13
|25
|36
|9
|Лада
|35
|14
|21
|33
|10
|Сибирь
|35
|14
|21
|31
|11
|Барыс
|40
|10
|30
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
|26.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|26.12
|17:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -