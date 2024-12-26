«Барыс» на своем льду примет «Сибирь» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 26 декабря. Игра пройдет на «Барыс-Арене» в Астане (Казахстан). Начало — в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Барыс» — «Сибирь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и сайте КХЛ.

Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале Qazsport. Начнется эфир в 19.20 по местному времени. Для жителей Новосибирска трансляция будет на телеканале ОТС. Начало эфира — в 21.20 по местному времени.

Команда из Астаны в 40-ка играх набрала 23 очка и занимает 11-е место в Восточной конференции. Новосибирский клуб с 31-м очком в 35-ти встречах располагается на 10-й строчке на Востоке.

Матч «Барыс» — «Сибирь» смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

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