«Барыс» сыграет с «Сибирью» в FONBET Чемпионате КХЛ в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на «Барыс-Арене» в Астане (Казахстан) и начнется в 14.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Барыс» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале Qazsport. Начнется эфир в 16.20 по местному времени.

Первая игра соперников в текущем сезоне завершилась со счетом 2:0 в пользу сибирской команды.

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