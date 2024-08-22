«Сибирь» всухую победила «Барыс» в Кубке Блинова
«Сибирь» обыграла «Барыс» в матче FONBET Кубка Блинова — 4:0. Турнир проходит в Омске.
У клуба из Новосибирской области отличились Алексей Яковлев, Тревор Мерфи и Павел Гоголев, который оформил дубль.
В следующем матче «Сибирь» сыграет против «Трактора» 23 августа. «Барыс» встретится с этой же командой 24-го числа.
FONBET Кубок Блинова
«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Голы: Гоголев — 1 (бол., Карпов, Белоусов), 16:35 — 0:1. Гоголев — 2, 21:16 — 0:2. Яковлев — 1 (Карпов), 28:44 — 0:3. Мерфи — 1, 37:04 — 0:4.
Вратари: Никитин — Красоткин.
Судьи: Сергеев, Спирин.
22 августа. Омск. G-Drive Арена. 300 зрителей
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