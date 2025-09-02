«Барыс» выиграл у «Сибири» в товарищеском матче

«Барыс» обыграл «Сибирь» в товарищеском матче — 3:2. Игра проходила в Астане.

У «Барыса» дубль на счету Мэйсона Морелли, еще одну шайбу забросил Эмиль Галимов. У «Сибири» голы забили Алексей Яковлев и Иван Климович.

В первом матче сезона-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ «Барыс» сыграет с «Трактором» 7 сентября, «Сибирь» встретится с «Амуром» в этот же день.

Хоккей

КХЛ. Предсезонные матчи

«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Яковлев — 2 (Приски), 26:55 — 0:1. Морелли — 1 (бол., Веккионе, Уолш), 28:52 — 1:1. Морелли — 2 (бол., Уолш, Галимов), 38:33 — 2:1. Галимов — 1 (Веккионе, Мэсси), 45:58 — 3:1. Е. Климович — 2 (Яковлев), 56:52 — 3:2.

Вратари: Шестаков — Доминге.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 35 (6+17+10+2) — 19 (3+7+8+1).

Судьи: Беляев, Овчинников.

2 сентября. Астана. Барыс-Арена. 1641 зритель.