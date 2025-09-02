«Барыс» выиграл у «Сибири» в товарищеском матче
«Барыс» обыграл «Сибирь» в товарищеском матче — 3:2. Игра проходила в Астане.
У «Барыса» дубль на счету Мэйсона Морелли, еще одну шайбу забросил Эмиль Галимов. У «Сибири» голы забили Алексей Яковлев и Иван Климович.
В первом матче сезона-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ «Барыс» сыграет с «Трактором» 7 сентября, «Сибирь» встретится с «Амуром» в этот же день.
Хоккей
КХЛ. Предсезонные матчи
«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Яковлев — 2 (Приски), 26:55 — 0:1. Морелли — 1 (бол., Веккионе, Уолш), 28:52 — 1:1. Морелли — 2 (бол., Уолш, Галимов), 38:33 — 2:1. Галимов — 1 (Веккионе, Мэсси), 45:58 — 3:1. Е. Климович — 2 (Яковлев), 56:52 — 3:2.
Вратари: Шестаков — Доминге.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 35 (6+17+10+2) — 19 (3+7+8+1).
Судьи: Беляев, Овчинников.
2 сентября. Астана. Барыс-Арена. 1641 зритель.
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