«Барыс» обыграл «Сибирь» и прервал 4-матчевую серию поражений

«Барыс» дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:4.

Дубль у хозяев оформил Семен Симонов. Еще по одной шайбе забросили Дмитрий Бреус, Джек Майси, Иэн Маккошен и Мэйсон Морелли. У гостей отличились Роман Калиниченко, Скотт Уилсон, Никита Сошников и Владислав Кара.

«Барыс» (9 очков) прервал 4-матчевую серию поражений и поднялся на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (8) идет десятой на «Востоке».