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Сегодня, 19:37

Шайбы Широкова и Рассказова принесли «Сибири» победу над «Барысом»

Даниил Аршавский
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«Сибирь» одержала победу над «Барысом» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Авторами голов новосибирской команды стали Сергей Широков и Кирилл Рассказов.

«Сибирь» набрала 33 очка в 36 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Барыс» идет 11-м с 23 очками.

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«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Широков — 12 (Яковлев, Коротков), 53:52 — 0:1. Рассказов — 4 (Кара, Белоусов), 56:00 — 0:2.

Вратари: Бояркин — Костин.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 29 (9+9+11) — 22 (6+9+7).

Судьи: Бирин, Юдаков.

26 декабря. Астана. Барыс-Арена. 5182 зрителя

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ХК Барыс
ХК Сибирь
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2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 37 23 14 53
4 Динамо М 39 23 16 49
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6 СКА 38 22 16 48
7 Динамо Мн 38 20 18 45
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 37 16 21 36
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 39 24 15 52
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3 Ак Барс 36 23 13 48
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5 Металлург Мг 39 22 17 46
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Сибирь 36 15 21 33
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