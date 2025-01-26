«Барыс» победил «Сибирь» и прервал 12-матчевую серию поражений
«Барыс» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» (4:3 ОТ).
29-летний нападающий казахстанцев Никита Сетдиков сделал первый хет-трик в карьере, в том числе сравняв счет за 26 секунд до конца третьего периода и забросив победную шайбу в овертайме.
Новосибирцы вышли на игру без третьего бомбардира КХЛ защитника Тревора Мерфи, который временно покинул расположение команды из-за смерти отца.
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений и с 28 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (50 очков) — на восьмой строчке на «Востоке».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Антипин — 1 (Жафяров), 9:05 — 1:0. Бутузов — 17 (бол., Бек, Широков), 10:41 — 1:1. Гоголев — 4, 12:15 — 1:2. Сетдиков — 4 (бол., Бекетаев, Николишин), 16:21 — 2:2. Аланов — 1 (Белоусов), 33:30 — 2:3. Сетдиков — 5 (Старченко, Савицкий), 59:34 — 3:3. Сетдиков — 6 (Старченко), 61:02 — 4:3.
Вратари: Бояркин — Красоткин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 34 (15+10+8+1) — 31 (11+12+8+0).
Судьи: Лаврентьев, Овчинников.
26 января. Астана. Барыс-Арена. 4490 зрителей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|50
|38
|12
|78
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|63
|3
|Спартак
|47
|28
|19
|62
|4
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|5
|Северсталь
|48
|30
|18
|61
|6
|СКА
|48
|27
|21
|59
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|48
|22
|26
|52
|9
|Куньлунь РС
|48
|21
|27
|46
|10
|Витязь
|48
|19
|29
|43
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|51
|32
|19
|69
|2
|Автомобилист
|48
|29
|19
|64
|3
|Сал. Юлаев
|48
|31
|17
|64
|4
|Ак Барс
|47
|30
|17
|62
|5
|Металлург Мг
|49
|29
|20
|62
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|49
|21
|28
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Лада
|46
|18
|28
|42
|10
|Нефтехимик
|48
|14
|34
|41
|11
|Амур
|49
|12
|37
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|26.01
|15:00
|
Барыс – Сибирь
|4 : 3 ОТ
|26.01
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|26.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -