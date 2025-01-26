«Барыс» победил «Сибирь» и прервал 12-матчевую серию поражений

«Барыс» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» (4:3 ОТ).

29-летний нападающий казахстанцев Никита Сетдиков сделал первый хет-трик в карьере, в том числе сравняв счет за 26 секунд до конца третьего периода и забросив победную шайбу в овертайме.

Новосибирцы вышли на игру без третьего бомбардира КХЛ защитника Тревора Мерфи, который временно покинул расположение команды из-за смерти отца.

«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений и с 28 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (50 очков) — на восьмой строчке на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Антипин — 1 (Жафяров), 9:05 — 1:0. Бутузов — 17 (бол., Бек, Широков), 10:41 — 1:1. Гоголев — 4, 12:15 — 1:2. Сетдиков — 4 (бол., Бекетаев, Николишин), 16:21 — 2:2. Аланов — 1 (Белоусов), 33:30 — 2:3. Сетдиков — 5 (Старченко, Савицкий), 59:34 — 3:3. Сетдиков — 6 (Старченко), 61:02 — 4:3.

Вратари: Бояркин — Красоткин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (15+10+8+1) — 31 (11+12+8+0).

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

26 января. Астана. Барыс-Арена. 4490 зрителей