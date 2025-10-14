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«Сибирь» нанесла «Барысу» шестое поражение подряд в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Сибирь» на выезде обыграла «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит забросил Скотт Уилсон, который также отметился голом в основное время. Еще по одной шайбе гостей забросили Владимир Ткачев и Владислав Кара.

У «Барыса» отличились Самат Данияр, Тайс Томпсон и Райли Уолш.

«Сибирь» (14 очков) занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (14) потерпел шестое поражение подряд и идет седьмым на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
14 октября, 17:00. Барыс-Арена (Астана)
Барыс
Сибирь

Источник: Таблица КХЛ
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