«Барыс» — «Сибирь»: прямая трансляция матча КХЛ
«Барыс» и «Сибирь» в понедельник, 4 сентября, проведут второй матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Клуб из Астаны примет команду из Новосибирска на «Барыс-Арене», начало игры — в 16:30 по московскому времени.
Жители Казахстана смогут увидеть матч «Барыс» — «Сибирь» в прямом эфире на телеканале Qazsport. Начало видеотрансляции — в 19:20 по местному времени.
В Новосибирске для болельщиков «Сибири» будет доступен прямой эфир на телеканале ОТС. Трансляция начнется в 20:20 по новосибирскому времени.
Матч «Барыс» — «Сибирь» также можно будет посмотреть на телеканале КХЛ ТВ, либо на платформе Кинопоиск. Старт прямой трансляции — в 16:20 по московскому времени.
Формальные события матча «Барыс» — «Сибирь» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Барыс» начал регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 с поражения от «Салавата Юлаева»: астанинцы на домашней площадке проиграли со счетом 2:3. «Сибирь» в первой игре сезона потерпела поражение от «Авангарда»: новосибирцы уступили в Омске со счетом 1:2 после шайбы соперника за 123 секунды до конца третьего периода.
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|2
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|0
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|И
|В
|П
|О
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|Ак Барс
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|2
|2
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|0
|2
|3
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|1
|0
|2
|4
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|1
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|2
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|0
|2
|6
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|2
|7
|Нефтехимик
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|0
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|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Барыс
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|0
|1
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|4.09
|16:30
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Барыс – Сибирь
|- : -
|4.09
|17:00
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Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|4.09
|18:00
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Лада – СКА
|- : -
|4.09
|19:00
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Витязь – Динамо Мн
|- : -
|4.09
|19:30
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Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
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Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
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Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
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Ак Барс – Трактор
|- : -